Задержаны подростки, вскрывавшие по ночам магазины в подмосковном городе

Фигуранты расследования сейчас находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники российской патрульно-постовой службы полиции в Жуковском на территории Подмосковной области задержали двух подростков, подозреваемых в совершении серии краж. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель пресс-службы МВД РФ Татьяна Петрова через социальные сети. Она пояснила, что 15-летние злоумышленники в ночное время ри помощи лома вскрыли дверь одного из сетевых продуктовых магазинов, расположенного на улице Гарнаева, после чего незаконно проникли внутрь помещения. Затем из торгового зала юноши похитили несколько бутылок с алкоголем и денежный ящик из кассового узла.

Спиртное похитители спрятали под припаркованную в соседнем дворе машину, а из ящика забрали 6 тысяч рублей. Позже правонарушители взломали металлическую дверь другого торгового комплекса на ул. Нижегородской и из ателье похитили ноутбук, а из соседнего помещения, где находился зубопротезный кабинет, украли мобильный телефон. Татьяна Петрова, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подосковью

Оперативники заметили на улицах города во время патрулирования двоих подозрительных молодых людей. Они при виде служебного автомобиля попытались скрыться, но были задержаны. Во время личного досмотра юношей полицейские нашли и изъяли балаклаву, лом, стеклобой, денежные средства и электронную технику. Позже была установлена причастность задержанных еще к двум кражам, совершенным из местных табачного и хлебного магазинов. Общая сумма материального ущерба от пяти криминальных эпизодов составила около 200 тысяч рублей. Сейчас в отношении подозреваемых ведется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. По словам фигурантов расследования, табачную продукцию они продали, а вырученные средства потратили на покупку телефона и наушников. Похищенный ноутбук и смартфон сообщники планировали продать.

