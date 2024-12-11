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В аварии на "Нарве" пострадали водитель и пассажиры Nissan
Сегодня, 8:06
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В аварии на "Нарве" пострадали водитель и пассажиры Nissan

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Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado выехал на "встречку".

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Волосовском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 8 января на 99-м километре автодороги "Нарва" 44-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с двигавшейся во встречном направлении машиной Nissan Note, которой управлял 53-летний мужчина.

В результате аварии водитель Nissan и два его пассажира – 46-летняя женщина и 10-летняя девочка, госпитализированы в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП в Тосненском районе пострадал шестилетний пассажир "Москвича". 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: в аварии пострадал ребенок, дтп в ленобласти, нарва
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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