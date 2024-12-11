В аварии на "Нарве" пострадали водитель и пассажиры Nissan

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado выехал на "встречку".

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Волосовском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 8 января на 99-м километре автодороги "Нарва" 44-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с двигавшейся во встречном направлении машиной Nissan Note, которой управлял 53-летний мужчина.

В результате аварии водитель Nissan и два его пассажира – 46-летняя женщина и 10-летняя девочка, госпитализированы в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП в Тосненском районе пострадал шестилетний пассажир "Москвича".

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти