  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП в Тосненском районе пострадал шестилетний пассажир "Москвича"
Сегодня, 17:51
171
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП в Тосненском районе пострадал шестилетний пассажир "Москвича"

0 0

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибом органов брюшной полости и разрывом внутренних органов.

В Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 7 января на 106-м километре "Южного полукольца" 64-летний водитель комбинированной дорожной машины при развороте столкнулся с двигавшимся в попутном направлении "Москвичом". Последним автомобилем управлял 31-летний мужчина. 

В результате аварии пострадал шестилетний сын водителя "Москвича", его госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибом органов брюшной полости и разрывом внутренних органов. 

Известно, что отца мальчика в прошлом году пять раз штрафовали за превышение скорости.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе каршеринг въехал в дорожный знак. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп в тосненском районе, ребенок пострадал в аварии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии