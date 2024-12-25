В ДТП в Тосненском районе пострадал шестилетний пассажир "Москвича"

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибом органов брюшной полости и разрывом внутренних органов.

В Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 7 января на 106-м километре "Южного полукольца" 64-летний водитель комбинированной дорожной машины при развороте столкнулся с двигавшимся в попутном направлении "Москвичом". Последним автомобилем управлял 31-летний мужчина.

В результате аварии пострадал шестилетний сын водителя "Москвича", его госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибом органов брюшной полости и разрывом внутренних органов.

Известно, что отца мальчика в прошлом году пять раз штрафовали за превышение скорости.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе каршеринг въехал в дорожный знак.

Фото: Piter.TV