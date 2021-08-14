Загоревшиеся из-за столкновения в Тосненском районе грузовики потушены

На трассе М-10 "Россия" в Тосненском районе Ленобласти пожарные ликвидировали последствия ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Напомним, на автодороге вечером 8 июля столкнулись и загорелись два грузовика. Отмечается, что оба водителя пострадали, их госпитализировали. На месте происшествия работали 18 спасателей и шесть единиц техники.
Из-за аварии движение по трем полосам автодороги в сторону Петербурга было перекрыто. Детали произошедшего выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что на 92-м километре Кольцевой автодороги в ночь на понедельник произошло возгорание двух автобусов. Обошлось без пострадавших.
Видео: пресс-служба МЧС России
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