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Вчера, 23:30
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Загоревшиеся из-за столкновения в Тосненском районе грузовики потушены

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Оба водителя пострадали, их госпитализировали.

На трассе М-10 "Россия" в Тосненском районе Ленобласти пожарные ликвидировали последствия ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. 

Напомним, на автодороге вечером 8 июля столкнулись и загорелись два грузовика. Отмечается, что оба водителя пострадали, их госпитализировали. На месте происшествия работали 18 спасателей и шесть единиц техники.

Из-за аварии движение по трем полосам автодороги в сторону Петербурга было перекрыто. Детали произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на 92-м километре Кольцевой автодороги в ночь на понедельник произошло возгорание двух автобусов. Обошлось без пострадавших.

Видео: пресс-служба МЧС России

Теги: дтп в тосненском районе, м-10 трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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