В Тосненском районе двое человек пострадали в ДТП на ЮПК

На место происшествия прибыла карета скорой помощи, пострадавших госпитализировали.

В субботу, 14 августа, в ДТП на автодороге А-120 "Петербургское южное полукольцо" пострадали два человека. Об этом сообщают в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "Вконтакте".

Авария произошла у поворота на посёлок Гладкое в Тосненском районе. Днем столкнулись Volkswagen и "Газель", от удара автомобили съехали в кювет. Как рассказали в группе, на место происшествия уже прибыла карета скорой помощи, пострадавших госпитализировали. На фотографиях можно увидеть, что автомобили сильно повреждены. Обстоятельства произошедешего выясняются.

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Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО