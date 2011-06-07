Бетономешалка подбила легковушки на Большеохтинском мосту

"Яндекс" оценивает дорожную ситуацию на мосту как загруженную.

На Большеохтинском мосту произошло ДТП с бетономешалкой. Транспортные средства разбросало в разные стороны. Об этом 14 августа сообщили очевидцы в социальных сетях.

По всей видимости, машины двигались по встречным направлениям. На видео, снятым очевидцем, участниками аварии стали четыре автомобиля, три из которых легковых. На мосту в сторону Малоохтинской набережной образовалась пробка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что BMW "отправил" Nissan в магазин нижнего белья на Невском проспекте. Виноватым оказался не каршеринг.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Михаил Панфилов