Бетономешалка подбила легковушки на Большеохтинском мосту

На Большеохтинском мосту произошло ДТП с бетономешалкой. Транспортные средства разбросало в разные стороны. Об этом 14 августа сообщили очевидцы в социальных сетях.
По всей видимости, машины двигались по встречным направлениям. На видео, снятым очевидцем, участниками аварии стали четыре автомобиля, три из которых легковых. На мосту в сторону Малоохтинской набережной образовалась пробка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что BMW "отправил" Nissan в магазин нижнего белья на Невском проспекте. Виноватым оказался не каршеринг.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Михаил Панфилов
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