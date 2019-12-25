BMW "отправил" Nissan в магазин нижнего белья на Невском проспекте

Каршеринговая машина оказалась разбита, но виноват, похоже, другой водитель.

Вечером 13-го августа каршеринговое авто влетело в фасад дома на Невском проспекте. Помимо него есть еще два участника аварии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте" рассказали о том, что, по предварительным данным, девушка на белом "БМВ" решила проехать перекресток Невского и Литейного на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с "Ниссаном", который затем задел припаркованный "Опель" и врезался в дом.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее Piter.TV показал, как в Невском районе припаркованную машину охватило огнем после появления неизвестного.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб