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BMW "отправил" Nissan в магазин нижнего белья на Невском проспекте
Сегодня, 8:00
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

BMW "отправил" Nissan в магазин нижнего белья на Невском проспекте

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Каршеринговая машина оказалась разбита, но виноват, похоже, другой водитель.

Вечером 13-го августа каршеринговое авто влетело в фасад дома на Невском проспекте. Помимо него есть еще два участника аварии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте" рассказали о том, что, по предварительным данным, девушка на белом "БМВ" решила проехать перекресток Невского и Литейного на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с "Ниссаном", который затем задел припаркованный "Опель" и врезался в дом. 

В результате ДТП никто не пострадал. 

Ранее Piter.TV показал, как в Невском районе припаркованную машину охватило огнем после появления неизвестного. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, каршеринг, перекресток
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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