В Невском районе припаркованную машину охватило огнем после появления неизвестного

Машина полностью выгорела.

В Невском районе припаркованную во дворе машину охватило огнем после появления рядом с ней неизвестного. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 12 августа в полицию поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что в одном из дворов в Невском районе горит машина Volkswagen Golf.

На кадрах можно увидеть, как к автомобилю подходит неизвестный, после чего машина вспыхнула. Мужчина же попросту ушел. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе неизвестный угнал иномарку за 1,7 млн рублей.

Видео: Piter.tv