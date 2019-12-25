В Мурино бывший возлюбленный несколько часов пытался попасть в квартиру женщины

В Ленобласти женщина не дождалась полиции после попытки бывшего проникнуть в квартиру.

Жительница Мурино намерена обратиться в прокуратуру и суд после отказа полиции возбуждать уголовное дело по факту повреждения входной двери ее квартиры. По словам женщины, бывший возлюбленный пытался попасть к ней домой, однако правоохранители, которых она вызывала, на место не приехали.

Инцидент произошел утром 10 октября. Как рассказала женщина изданию "Фонтанка", ее разбудил звонок в дверь. У домофона находился бывший партнер, который просил впустить его. Получив отказ, мужчина позднее оказался возле квартиры и начал уговаривать хозяйку открыть дверь, а также дергать за ручку снаружи.

Происходящее продолжалось несколько часов. Испугавшись, женщина стала звонить по номерам 102 и 112. По ее словам, обращения перенаправляли на другие телефоны, но полицейские к дому на улице Шувалова так и не прибыли. В дежурной части 87-го отдела полиции Всеволожского района ей сообщили, что ситуацией займется участковый.

К полудню мужчина ушел. Когда женщина вышла в подъезд, его уже не было, однако входная дверь квартиры оказалась повреждена. Ксения решила обратиться в полицию с заявлением о попытке проникновения в жилище. Она также попросила предоставить сведения о регистрации ее обращений, переадресации вызовов и направлении нарядов, включая информацию об их фактическом прибытии.

Сразу подать заявление не получилось: по словам женщины, дверь в 87-й отдел полиции была закрыта, а через домофон ей ответили, что в учреждении выходной. В итоге обращение приняли только 12 октября.

6 ноября Ксения показала "Фонтанке" постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. В документе указано, что на момент принятия решения не было заключения независимой экспертизы и установленной суммы ущерба. Также полиция не располагала номером телефона мужчины, а его местонахождение установить не удалось. Кроме того, при выезде на место происшествия свидетелей и очевидцев не обнаружили.

Женщина не согласилась с решением и собирается обжаловать его в прокуратуре и суде.

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Фото: Piter.TV