В Петербурге стартовала сборка машин российского бренда Votour

Новый автомобильный бренд Votour вышел на производственную площадку в Сестрорецке.

На автомобильном заводе "АГР" в Сестрорецке, ранее принадлежавшем Hyundai, началось производство машин нового российского бренда Votour. Первой моделью станет Votour V5, продажи которой должны стартовать в ноябре. Об этом РБК Петербург сообщили в пресс-службе холдинга.

На предприятии организовали производство полного цикла. Как пояснили в компании, запуск стал возможен после масштабной модернизации площадки. В сварочном цехе сейчас работают 175 роботов, а в окрасочном производстве задействованы еще 54.

Votour V5 стала первой моделью новой отечественной марки. Технические характеристики автомобиля и доступные комплектации производитель обещает представить позднее.

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