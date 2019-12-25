Дрозденко утвердил границы зеленого пояса вокруг Петербурга в Ленобласти

В Ленинградской области официально закрепили границы зеленого пояса.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил границы зеленого пояса вокруг Петербурга на территории региона. Об этом глава области сообщил 6 ноября в своем телеграм-канале.

В состав лесопарковой территории включили 150 тысяч лесных массивов и особо охраняемых природных территорий. Они расположены в Выборгском, Всеволожском, Тосненском, Кировском и Ломоносовском районах, а также в Гатчинском округе.

При этом некоторые участки в границы зеленого пояса не вошли. Речь идет о территориях, которые федеральный закон "Об охране окружающей среды" относит к исключениям. Среди них загрязненные земли, свалки, участки с расположенными на них постройками, территории, зарезервированные под строительство, а также земли, включенные в перечень участков недр, и другие категории.

На Ленинградскую область приходится 90 % зеленого пояса Петербурга и региона.

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Фото: Piter.tv