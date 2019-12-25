Смольный выделит тысячи мест для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Петербурге в 2027 году подготовят более 120 тысяч путевок в детские лагеря.

В Петербурге в 2027 году планируют предоставить более 120 тыс. путевок для отдыха детей в лагерях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В государственных организациях отдыха также предусмотрят 3454 квотируемых места для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Для этой категории горожан сохранят квоту в размере 3 % от общего количества путевок.

Дети смогут бесплатно посещать городские летние лагеря и более 200 дневных площадок, работающих на базе школ. Организации отдыха будут обязаны принимать ребят при наличии свободных мест, не допуская необоснованных отказов в зачислении.

Фото: magnific.com(pressfoto)