Получить спортивные льготы в Петербурге можно будет без личного обращения

В Петербурге упростят оформление льгот для спортсменов и тренеров.

В Петербурге упростили порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки спортсменам, тренерам и спортивным судьям. Соответствующее постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Изменения предусматривают отмену специальных комиссий, которые ранее формировал Комитет по физической культуре и спорту для принятия решений о предоставлении льгот. Теперь государственные услуги будут оказывать в более короткие сроки, а заявителям не потребуется лично участвовать в процедуре.

Кроме того, постановление закрепляет действующий порядок поддержки при получении дополнительного профессионального и высшего образования. Расходы на обучение спортсменов, тренеров и спортивных судей будут компенсировать.

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Фото: Piter.tv