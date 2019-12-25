Получить спортивные льготы в Петербурге можно будет без личного обращения

В Петербурге упростили порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки спортсменам, тренерам и спортивным судьям. Соответствующее постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.
Изменения предусматривают отмену специальных комиссий, которые ранее формировал Комитет по физической культуре и спорту для принятия решений о предоставлении льгот. Теперь государственные услуги будут оказывать в более короткие сроки, а заявителям не потребуется лично участвовать в процедуре.
Кроме того, постановление закрепляет действующий порядок поддержки при получении дополнительного профессионального и высшего образования. Расходы на обучение спортсменов, тренеров и спортивных судей будут компенсировать.
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Фото: Piter.tv
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