Участника банковской аферы на 521 млн рублей осудили в Петербурге

Суд в Петербурге вынес приговор участнику схемы с поддельными платежными поручениями.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор участнику преступной группы, похитившей у банка более 521 млн рублей с помощью поддельных платёжных поручений. Красносельский районный суд назначил мужчине 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также его обязали возместить ущерб в размере свыше 450,8 млн рублей.

По материалам дела, преступную схему организовали в 2020 году. Злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение, чтобы подделывать платёжные поручения клиентов и направлять их в Банк России для списания средств.

Осуждённый присоединился к группе в январе 2021 года. Он находил людей, которые не знали о преступных планах, и за вознаграждение оформлял на их имена дебетовые карты. Их реквизиты мужчина хранил у себя дома. Кроме того, он снимал похищенные деньги в банкоматах разных городов, после чего передавал наличные организаторам.

19 января 2021 года со счёта банка списали более 521 млн рублей. Центробанку удалось заблокировать часть операций на 70,6 млн рублей. Согласно экспертному заключению, разница между списанной и возвращённой суммами превысила 450,8 млн рублей.

Суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба на эту сумму. Приговор мужчине назначили условно с четырёхлетним испытательным сроком.

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Фото: Piter.TV