Курорты "Игора" и "Охта Парк" включат в туры для гостей из Индии

Индийским туристам предложат отдых на всесезонных курортах Ленобласти.

Ленинградская область представила туристические программы для индийских путешественников. Презентация прошла в Русском доме в Нью-Дели в рамках программы "Открой твою Россию 2.0". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти рассчитывают привлечь туристов, которые приезжают в Санкт-Петербург на деловые форумы и переговоры. Близость Ленобласти к Северной столице позволит им продолжить поездку загородным отдыхом.

Основу предложений составят туры с проживанием на всесезонных курортах региона. В туристические пакеты планируют включить "Игору", "Охта Парк" и "Ярви". Для гостей подготовят различные варианты досуга, в том числе семейные программы. При разработке маршрутов учтут культурные особенности и гастрономические предпочтения путешественников из Индии.

Индийские эксперты оценили стоимость поездок, транспортную доступность, содержание программ и условия организации групповых туров. Одним из важных требований они назвали возможность питаться индийскими блюдами и вегетарианской едой на протяжении всего маршрута.

Предложения Ленинградской области заинтересовали местных туроператоров. Они отметили удобство транспортного сообщения и оригинальность программ, а также выразили готовность рассмотреть варианты сотрудничества.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти