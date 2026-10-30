На Невском проспекте полыхал ресторан

Предварительно, в результате происшествия пострадавших нет.

В Центральном районе произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании на Невском проспекте, 46, поступила на пульт спасателей 30 октября в 08:36.

В пятиэтажном доме размером 60 на 80 метров, где находится ресторан, полыхала обстановка на площади 10 квадратных метров. В 09:10 огонь потушили.

Предварительно, в результате происшествия пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: в Ленинградской области произошел смертельный пожар. Возгорание возникло в квартире в 14-этажном доме на улице Ярослава Иванова в Тихвине. Погиб 63-летний мужчина.

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