Холдинг БТК заявил, что не связан с передачей активов JTI под управление

В БТК заявили об отсутствии связи с новыми управляющими активами JTI.

Российский текстильный холдинг БТК заявил, что не имеет отношения к передаче активов Japan Tobacco International (JTI) во временное управление АО "Промышленные активы". Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В холдинге подчеркнули, что не участвовали в передаче имущества и не занимаются его управлением. Также представители БТК отказались комментировать сделки и деятельность сторонних организаций.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов JTI под управление АО "Промышленные активы". Юристы назвали произошедшее первым подобным случаем на табачном рынке.

По данным РБК, в России зарегистрировано несколько юридических лиц с названием "Промышленные активы". Одна из таких компаний была создана в 2018 году во Всеволожске. Источник издания на рынке предположил, что в указе речь идет о структуре, связанной с группой БТК Таймураза Боллоева.

БТК специализируется на производстве продукции легкой промышленности, включая форменную и специальную одежду. Среди заказчиков холдинга — "Аэрофлот" и РЖД.

JTI владеет долями в 4 российских табачных предприятиях, расположенных в Петербурге, Ростове-на-Дону, Липецкой и Ленинградской областях. После передачи активов японское правительство выразило протест. Профильные чиновники также направились в Россию, чтобы добиться отмены решения.

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Фото: Piter.TV