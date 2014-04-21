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В Петербурге завершен ремонт Большеохтинского моста
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В Петербурге завершен ремонт Большеохтинского моста

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Асфальт заменили на проезжей части самой переправы и на примыкающих объектах – путепроводе и тоннеле.

На Большеохтинском мосту завершились работы по замене дорожного покрытия. Временные ограничения для автомобилистов были сняты, сообщили 12 октября в пресс-службе Смольного. 

Большеохтинский мост соединяет исторический центр с Красногвардейским районом. Здесь всегда интенсивное движение, поэтому важно было провести ремонт качественно и завершить его в кратчайшие сроки. Работы велись с использованием современных технологий и материалов, которые значительно продлевают срок службы асфальта. 

Губернатор Петербурга 

Асфальт заменили на проезжей части самой переправы и на примыкающих объектах – путепроводе и тоннеле. Также обновили и тротуары. Завершающим этапом стало нанесение дорожной разметки. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтировали Белоостровское шоссе. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: большеохтинский мост, новый асфальт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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