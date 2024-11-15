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Капремонт участка дороги "Торфяное — Заостровье" в Ленобласти продолжается

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В настоящее время "отстрелялась" фреза, также сделаны работы по устройству насыпи и рабочего слоя.

В Приозерском районе продолжается капитальный ремонт 11-километрового участка дороги "Торфяное — Заостровье" через поселок Веснино. Об этом рассказали в дорожном комитете Ленобласти. 

В настоящее время "отстрелялась" фреза, также сделаны работы по устройству насыпи и рабочего слоя. Кроме того, стартовала укладка нижних слоев асфальта. Ремонт идет в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Продолжаются обустройство пешеходных зон и тротуаров, очистка канав и формирование откосов, обновление остановок общественного транспорта. 

Ранее на Piter.TV: под Киришами дорожники обновили асфальт. 

Видео, фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: веснино, новый асфальт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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