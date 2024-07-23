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Видео: дорожники обновили 5 тыс. "квадратов" полотна на Троицком мосту

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Ранее специалисты демонтировали старые трамвайные рельсы и уложили новые протяженностью 2,1 тыс. погонных метров.

До открытия Троицкого моста для транспорта в Петербурге осталось 20 дней. В настоящее время ведутся работы на проезжей части в сторону Петроградского острова, рассказали в ГБУ "Мостотрест". 

Подрядчик обновил 5 тыс. "квадратов" полотна из 8 тыс. отфрезерованных. Ранее специалисты демонтировали старые трамвайные рельсы и уложили новые протяженностью 2,1 тыс. погонных метров. 

Дорожникам останется завершить устройство нового дорожного покрытия по направлению движения в сторону Каменноостровского проспекта, закончить монтаж оставшихся деформационных швов и нанести дорожную разметку. 

Пресс-служба ГБУ "Мостотрест"

Напомним, работы выполнены на 95%. 

Ранее на Piter.TV: с опережением идет строительство развязки в Кудрово и дороги в Мурино. 

Видео: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"

Теги: новый асфальт, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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