На Троицком мосту приступили к укладке последнего слоя асфальта

По информация генерального подрядчика, работы выполнены на 95%.

Ремонт Троицкого моста в Петербурге вышел на финишную прямую. В настоящее время дорожники укладывают последний слой асфальта, передает 21 мая телеканал "Санкт-Петербург".

По информация генерального подрядчика, работы выполнены на 95%. Изначально ремонт планировали завершить к ноябрю.

Мы должны были работать по полосам: то есть сначала делать центральную часть, трамвайные пути, потом выполнять работы на одной проезжей части, перепустив машины на вторую проезжую часть и сохранив движение. Но в этом случае у нас бы эти работы закончились в конце октября. В связи с тем, что Троицкий мост является достаточно оживленной магистралью Петербурга, администрацией города было принято решение рассмотреть возможность сократить сроки. Михаил Ильин, директор по развитию генерального подрядчика

На трамвайных путях специалисты обновили свыше 2 километров рельсов, еще заменено 165 погонных метров деформационных швов.

Сейчас мы выполняем все возможные мероприятия, чтобы закончить работы еще на 10 дней раньше, 31 мая полностью открыть мост и уйти на следующий объект – пересечение Чапаева и Куйбышева. Михаил Ильин, директор по развитию генерального подрядчика

Ранее на Piter.TV: на Московском проспекте продолжают укладывать новый асфальт.

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"