На Московском проспекте от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта утром 13 мая действуют ограничения

Движение будет осуществляться по двум полосам.

На участке Московского проспекта от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта укладывают асфальтобетонное покрытие. Для проведения дорожных работ на участке вводятся ограничения движения транспорта – 13 мая до 11:00 будет ограничено дорожное движение на участке от Кузнецовской до Рощинской улицы. Движение будет осуществляться по двум полосам, уточнили в КРТИ.

На сегодняшний день для ремонта Московского проспекта ограничено движение на участке от Ташкентской до Кузнецовской улиц. Также вплоть по 24 мая ограничивается движение транспорта по проспекту от набережной Обводного канала до площади Московские Ворота, включая перекрестки.

После этого планируется закрытие боковых проездов Московского проспекта:

– 20-29 мая от Кузнецовской до Благодатной улиц, четная сторона;

– с 30 мая по 5 июня от Решетникова до Мариинской, четная сторона;

– с 6 по 10 июня от Решетникова до Мариинской, четная сторона;

– с 23 июня по 5 июля от Мариинской до Рощинской по обе стороны проспекта.

Московский проспект обновляется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Во время ремонта одной из главных магистралей города будет обновлено 133 тыс. кв. м проезжей части, 47 тыс. кв. м тротуаров.

Специалисты уже произвели укладку литого асфальта в зоне трамвайных путей. Такой асфальт в процессе охлаждения самостоятельно набирает прочность и превращается в твердое и ровное покрытие.

В Петербурге отремонтируют улицы, ведущие к памятникам в честь героев ВОВ и жителей блокадного Ленинграда.

Фото: КРТИ