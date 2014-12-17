С опережением идёт строительство развязки в Кудрово и дороги в Мурино

Ввод в эксплуатацию повысит качество жизни ленинградцев в Кудрово и Мурино.

Ленинградские дорожники с опережением строят развязку в Кудрово и дорогу в Мурино. Ход работ проверили зампред правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин и председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Работа идет интенсивно. Все настроены на сдачу объектов с опережением плановых сроков. Ввод в эксплуатацию повысит качество жизни ленинградцев в Кудрово и Мурино. Сергей Харлашкин, зампред правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК

В Кудрово идет строительство развязки на 12-м км федеральной трассы "Кола". После открытия движения на новом путепроводе подрядчик сконцентрировался на реконструкции существующего, устройстве подземного перехода и расширении дороги до 4-6 полос.

В Мурино строящаяся автодорога в будущем соединит КАД с трассой Петербург – Матокса, минуя загруженные участки в городе. В июле-августе откроется рабочее движение от кольцевой развязки до Петровского проспекта.

Тем временем в Петербурге на Московском проспекте продолжают укладывать новый асфальт.

Видео: Telegram/ Dorogi_lo