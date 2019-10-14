Под Киришами дорожники обновили асфальт

Под Киришами дорожники обновили участок подъездной трассы к селу Посадников Остров, сообщили в дорожном комитете Ленобласти 12 ноября.
Эта дорога ведет от трассы на Кириши. Специалисты заменили 7 километров асфальта, на разворотном кольце за железнодорожной станцией установили автобусную остановку и дорожные знаки, а также нанесли разметку.
В 2024 году в рамках совместной программы Ленобласти и Петербурга обновят 16 подъездных дорог к садоводствам.
Ранее мы рассказывали о том, что ремонт набережной Ново-Адмиралтейского канала завершен.
Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
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