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Под Киришами дорожники обновили асфальт
Сегодня, 10:44
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Под Киришами дорожники обновили асфальт

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Речь идет об участке подъездной трассы к селу Посадников Остров.

Под Киришами дорожники обновили участок подъездной трассы к селу Посадников Остров, сообщили в дорожном комитете Ленобласти 12 ноября. 

Эта дорога ведет от трассы на Кириши. Специалисты заменили 7 километров асфальта, на разворотном кольце за железнодорожной станцией установили автобусную остановку и дорожные знаки, а также нанесли разметку. 

В 2024 году в рамках совместной программы Ленобласти и Петербурга обновят 16 подъездных дорог к садоводствам. 

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт набережной Ново-Адмиралтейского канала завершен. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: кириши, новый асфальт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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