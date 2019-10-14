Под Киришами дорожники обновили асфальт

Речь идет об участке подъездной трассы к селу Посадников Остров.

Под Киришами дорожники обновили участок подъездной трассы к селу Посадников Остров, сообщили в дорожном комитете Ленобласти 12 ноября.

Эта дорога ведет от трассы на Кириши. Специалисты заменили 7 километров асфальта, на разворотном кольце за железнодорожной станцией установили автобусную остановку и дорожные знаки, а также нанесли разметку.

В 2024 году в рамках совместной программы Ленобласти и Петербурга обновят 16 подъездных дорог к садоводствам.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт набережной Ново-Адмиралтейского канала завершен.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти