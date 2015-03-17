Ремонт набережной Ново-Адмиралтейского канала завершен

На участке положен двухслойный асфальт, обновлен бордюрный камень, приведены в порядок тротуары, а дорожное полотно размечен термопластиком.

Ремонт дорожного покрытия на набережной Ново-Адмиралтейского канала завершился в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Эти работы проведены в соответствии с приоритетами Петербурга по созданию удобных и безопасных городских пространств, а также сохранению исторического облика города.

Ново-Адмиралтейская набережная играет важную роль в транспортной системе Адмиралтейского района, соединяя улицы с важными объектами, такими как Адмиралтейские верфи, Новая Голландия и дворец Бобринских. Реконструкция объекта не производилась более 12 лет. За это время на проезжей части набережной возникли трещины и колеи. Поэтому было решено включить объект в национальный проект.

На участке положен двухслойный асфальт, обновлен бордюрный камень, приведены в порядок тротуары, а дорожное полотно размечен термопластиком. В этом году в Адмиралтейском районе также проведен капитальный ремонт дорожного покрытия на площади Труда, улице Римского-Корсакова, Мясной и Псковской улицах.

Все работы выполнены в установленные сроки и с соблюдением высоких стандартов качества.