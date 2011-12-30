В период осеннего месячника по благоустройству в Петербурге выявили более 900 нарушений

Большинство нарушений касаются уборки газонов от мусора и листьев.

Госжилинспекция провела проверки в течение осеннего месячника во всех 18 районах Петербурга: проверены 3395 территорий многоквартирных домов, выявлены 909 нарушений в 731 домовладении, сообщила сегодня пресс-служба инспекции.

В сообщении указывается, что большинство нарушений касаются уборки газонов от мусора и листьев — 230, уборки территории — 210, чистки фасадов от наклеек и граффити — 128, а также состояния водостоков — 109.

В целях предотвращения подобных нарушений управляющим компаниям вынесены предупреждения о необходимости соблюдения обязательных норм.