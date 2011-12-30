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В период осеннего месячника по благоустройству в Петербурге выявили более 900 нарушений
Сегодня, 12:45
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В период осеннего месячника по благоустройству в Петербурге выявили более 900 нарушений

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Большинство нарушений касаются уборки газонов от мусора и листьев.

Госжилинспекция провела проверки в течение осеннего месячника во всех 18 районах Петербурга: проверены 3395 территорий многоквартирных домов, выявлены 909 нарушений в 731 домовладении, сообщила сегодня пресс-служба инспекции.

В сообщении указывается, что большинство нарушений касаются уборки газонов от мусора и листьев — 230, уборки территории — 210, чистки фасадов от наклеек и граффити — 128, а также состояния водостоков — 109.

В целях предотвращения подобных нарушений управляющим компаниям вынесены предупреждения о необходимости соблюдения обязательных норм.

Ранее мы сообщили о том, что клены высадили в сквере Раисы Штрейс.

Фото: ВКонтакте / Государственная жилищная инспекция СПб

 

Теги: госжилинспекция, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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