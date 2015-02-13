Клены высадили в сквере Раисы Штрейс

Всего осенью сотрудники садово-паркового хозяйства Санкт-Петербурга высадили около 3500 деревьев и 27000 кустарников.

Сквер Раисы Штрейс в Московском районе пополнился новыми кленами, сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству города.

В ходе общегородской акции по уборке территории, сквер, отремонтированный в прошлом году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", украсили молодые клены. Директор СПб ГУСПП "Южное" Оксана Гусева отметила, что осенний период наиболее благоприятен для посадки деревьев. В прошлом году на субботнике началась посадка кленов, и в этом году работа продолжается – планируется посадить 73 дерева. Зелёный ландшафт сквера дополнил красный клен.

Всего осенью сотрудники садово-паркового хозяйства Санкт-Петербурга высадили около 3500 деревьев и 27000 кустарников. Многие мероприятия по озеленению прошли в рамках Дня благоустройства.