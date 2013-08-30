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Госжилинспекция Петербурга перечислила нарушения, допущенные во время месячника по благоустройству
Сегодня, 12:45
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Госжилинспекция Петербурга перечислила нарушения, допущенные во время месячника по благоустройству

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Инспекторы жилищного надзора проверили более 2000 многоквартирных домов по всему Петербургу.

В процессе месячной уборки около 500 жилых комплексов были выявлены нарушения. В большинстве случаев это касалось мусора и листьев, оставшихся на газоне, а также уборки территорий, очистки фасадов зданий от объявлений и граффити.

Инспекторы жилищного надзора проверили более 2000 многоквартирных домов по всему Петербургу. Контроль за деятельностью управляющих компаний продолжается весь месяц.

Сначала инспекторы ознакомились с графиком и планами работ. По ним предполагалась уборка дворов от листвы, своевременный вывоз мусора, ремонт ограждений, лавочек и урн. Также предусматривались санитарная обработка мест общего пользования.

После проверки управляющим компаниям были вынесены предупреждения.

Ранее мы сообщили о том, что почти две тонны техники отправили в переработку в рамках акции Электроосень в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: госжилинспекция, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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