Госжилинспекция Петербурга перечислила нарушения, допущенные во время месячника по благоустройству

В процессе месячной уборки около 500 жилых комплексов были выявлены нарушения. В большинстве случаев это касалось мусора и листьев, оставшихся на газоне, а также уборки территорий, очистки фасадов зданий от объявлений и граффити.
Инспекторы жилищного надзора проверили более 2000 многоквартирных домов по всему Петербургу. Контроль за деятельностью управляющих компаний продолжается весь месяц.
Сначала инспекторы ознакомились с графиком и планами работ. По ним предполагалась уборка дворов от листвы, своевременный вывоз мусора, ремонт ограждений, лавочек и урн. Также предусматривались санитарная обработка мест общего пользования.
После проверки управляющим компаниям были вынесены предупреждения.
Ранее мы сообщили о том, что почти две тонны техники отправили в переработку в рамках акции Электроосень в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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