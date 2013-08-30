Госжилинспекция Петербурга перечислила нарушения, допущенные во время месячника по благоустройству

Инспекторы жилищного надзора проверили более 2000 многоквартирных домов по всему Петербургу.

В процессе месячной уборки около 500 жилых комплексов были выявлены нарушения. В большинстве случаев это касалось мусора и листьев, оставшихся на газоне, а также уборки территорий, очистки фасадов зданий от объявлений и граффити.

Инспекторы жилищного надзора проверили более 2000 многоквартирных домов по всему Петербургу. Контроль за деятельностью управляющих компаний продолжается весь месяц.

Сначала инспекторы ознакомились с графиком и планами работ. По ним предполагалась уборка дворов от листвы, своевременный вывоз мусора, ремонт ограждений, лавочек и урн. Также предусматривались санитарная обработка мест общего пользования.

После проверки управляющим компаниям были вынесены предупреждения.