Почти две тонны техники отправили в переработку в рамках акции Электроосень в Петербурге

Активисты движения "Раздельный Сбор" организовали доставку техники прямо домой тем горожанам, которым сложно добраться до точек сбора самостоятельно.

В субботу,19 октября, в Петербурге состоялась акция по сбору старой техники для переработки. Жители города приходили на пункты приема в волонтерские центры, городские экоцентры и места для утилизации опасных отходов, расположенные в каждом районе города.

Активисты движения "Раздельный Сбор" организовали доставку техники прямо домой тем горожанам, которым сложно добраться до точек сбора самостоятельно. На эти площадки принесли устаревшую бытовую технику: старые чайники, фены, телевизоры, микроволновые печи, компьютеры и видеокамеры. Всего на переработку отправили около двух тонн старой техники.

Выбрасывать технику на помойку неправильно, поскольку в ней содержатся вещества, вредные для окружающей среды. После удаления вредных компонентов техника направляется на заводы, где ее разделяют на различные металлы и пластмассы, давая технике вторую жизнь.

Эта осенняя акция проходила под руководством экологического движения "РазДельный Сбор" и Комитета по охране окружающей среды Санкт-Петербурга.