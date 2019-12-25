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Почти две тонны техники отправили в переработку в рамках акции Электроосень в Петербурге
Сегодня, 13:19
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Почти две тонны техники отправили в переработку в рамках акции Электроосень в Петербурге

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Активисты движения "Раздельный Сбор" организовали доставку техники прямо домой тем горожанам, которым сложно добраться до точек сбора самостоятельно.

В субботу,19 октября, в Петербурге состоялась акция по сбору старой техники для переработки. Жители города приходили на пункты приема в волонтерские центры, городские экоцентры и места для утилизации опасных отходов, расположенные в каждом районе города.

Активисты движения "Раздельный Сбор" организовали доставку техники прямо домой тем горожанам, которым сложно добраться до точек сбора самостоятельно. На эти площадки принесли устаревшую бытовую технику: старые чайники, фены, телевизоры, микроволновые печи, компьютеры и видеокамеры. Всего на переработку отправили около двух тонн старой техники.

Выбрасывать технику на помойку неправильно, поскольку в ней содержатся вещества, вредные для окружающей среды. После удаления вредных компонентов техника направляется на заводы, где ее разделяют на различные металлы и пластмассы, давая технике вторую жизнь.

Эта осенняя акция проходила под руководством экологического движения "РазДельный Сбор" и Комитета по охране окружающей среды Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что учения эковолонтеров состоялись на берегу Финского залива.

Фото: ВКонтакте / Экологическое движение "РазДельный Сбор" (Ольга Костерина)

Теги: санкт-петербург, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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