Учения эковолонтеров состоялись на берегу Финского залива

Это был третий, практический, этап подготовки эковолонтеров к действиям при разливах нефти в береговой зоне.

Около сотни добровольцев участвовали в экологических учениях на побережье Финского залива в поселке Тарховка. Это был третий, практический, этап подготовки эковолонтеров к действиям при разливах нефти в береговой зоне. Информация была предоставлена пресс-службой Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Движение эковолонтеров, занимающееся ликвидацией последствий разливов нефти, было создано в 2009 году. Ежегодно проводятся такие учения.

Обучение волонтеров включает три этапа. Сначала студенты получают теоретические знания в вузах, где они узнают о характеристиках акватории Петербурга, свойствах нефтепродуктов и правовых аспектах борьбы с разливами. Затем следует практический этап, на котором участники знакомятся с оборудованием и техникой для локализации нефтяных пятен и сбора нефтепродуктов. Они также обучаются использованию средств индивидуальной защиты, правилам безопасности и оказанию первой помощи. Третий этап включает выполнение операций по устранению последствий разливов непосредственно на берегу водоема и отработку взаимодействия с экологическими аварийными службами.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге помогают обитающим рядом с людьми диким животным.

Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности