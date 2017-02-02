В Петербурге помогают обитающим рядом с людьми диким животным

Специалисты Комитета ежегодно проводят мониторинг фауны, подсчитывая количество различных видов диких животных, включая белок, лисиц, кабанов, лосей, косуль, куниц, зайцев, волков, глухарей и многих других.

Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных. Пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга рассказала о том, что делается для сохранения биоразнообразия в городе, пишет "Петербургский дневник".

В Северной столице существует 17 особо охраняемых природных территорий и 6 экологических маршрутов, за которыми ведется постоянное наблюдение. Специалисты Комитета ежегодно проводят мониторинг фауны, подсчитывая количество различных видов диких животных, включая белок, лисиц, кабанов, лосей, косуль, куниц, зайцев, волков, глухарей и многих других. Результаты мониторинга свидетельствуют о стабильности популяций диких животных на территории Петербурга.

Кроме того, Комитет занимается спасением редких видов животных. Специалистами осуществляется передача пострадавших животных в госпиталь птиц, где им оказывается необходимая помощь и лечение. После реабилитации птицы возвращаются в естественную среду обитания. В этом году было выпущено более 20 особей.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков