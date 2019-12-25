Движение по петербургской дамбе будет ограничено до 29 ноября

Планируется замена асфальта.

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений проинформировала о проведении дорожных работ. Так, пройдет частичная замена асфальта с перекрытием полос движения на морском участке Кольцевой автодороги (КАД) в период с 12 по 29 ноября, сообщили в пресс-службе городской дамбы.

На внешнем кольце КАД (финская сторона) со 115-го километра по 140-й километр попеременно закроют первую, вторую и третью полосы. На внутреннем кольце КАД (невская сторона) со 115-го километра по 138-й километр введут такие же ограничения.

На участке проведения работ движение автотранспорта может осуществляться по одной из трех полос. Будьте внимательны! Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на внешнем кольце КАД перекроют две полосы движения с 17 ноября.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга