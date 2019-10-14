На внешнем кольце КАД Петербурга перекроют две полосы движения с 17 ноября

Так, проезд закроют из-за работ по замене опорных частей деформационного шва.

На внешнем кольце Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, проезд закроют из-за работ по замене опорных частей деформационного шва в период с 17 по 23 ноября. На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

Работы будут производиться на 58-м километре внешнего кольца КАД, ниже уровня проезжей части, в подмостовом пространстве, в круглосуточном режиме, в две смены. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что в Адмиралтейском районе ограничат движение на 3 года.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"