На внешнем кольце КАД Петербурга перекроют две полосы движения с 17 ноября

На внешнем кольце Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Так, проезд закроют из-за работ по замене опорных частей деформационного шва в период с 17 по 23 ноября. На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.
Работы будут производиться на 58-м километре внешнего кольца КАД, ниже уровня проезжей части, в подмостовом пространстве, в круглосуточном режиме, в две смены.
Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Ранее мы рассказывали о том, что в Адмиралтейском районе ограничат движение на 3 года.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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