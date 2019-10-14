В Адмиралтейском районе ограничат движение на 3 года

Это связано с производством работ по размещению временного ограждения.

В Адмиралтейском районе с 14 ноября ограничат движение для автомобилистов, рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, с 14 ноября по 29 сентября 2027 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения затруднится проезд около дома 5А по Галерной улице.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: строительство газопровода перекроет движение в центре Петербурга.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга