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В Адмиралтейском районе ограничат движение на 3 года
Сегодня, 11:05
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В Адмиралтейском районе ограничат движение на 3 года

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Это связано с производством работ по размещению временного ограждения.

В Адмиралтейском районе с 14 ноября ограничат движение для автомобилистов, рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

Так, с 14 ноября по 29 сентября 2027 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения затруднится проезд около дома 5А по Галерной улице. 

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: строительство газопровода перекроет движение в центре Петербурга. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: галерная улица, гати петербурга, ограничения для автомобилистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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