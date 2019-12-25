Строительство газопровода перекроет движение в центре Петербурга

Проезд запретят с 13 ноября по 1 января 2025 года.

В Центральном районе в связи со строительством газопровода перекроют движение транспорта, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, с 13 ноября по 1 января 2025 года закрывается проезд по набережной реки Мойки от Круглого переулка до Мошкова переулка.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что до 15 ноября на ЗСД ограничат движение из-за строительства Шкиперской и Витебской развязок.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга