До 15 ноября на ЗСД ограничат движение из-за строительства Шкиперской и Витебской развязок

Ограничения будут действовать преимущественно в ночное и утреннее время.

В Санкт-Петербурге до 15 ноября будет ограничен проезд на ЗСД. Всё из-за дорожных работ.

Как отметили в пресс-службе "Магистрали северной столицы", в связи со строительством Шкиперской развязки ограничения будут введены по основному ходу трассы в районе съезда на намывы в южном направлении Кольцевой автодороги.

С 9 по 10 ноября ограничения продлятся с 23:00 до 6:00 часов, а 12, 13, 14 и 15 ноября – с 23:00 до 3:00 часов.

Кроме того, из-за строительства Витебской развязки закроют съезд с Благодатной улицы на ЗСД в южном направлении. Закрытие продлится с 9 по 11 ноября: с 23:00 до 6:00 часов.

Ранее Piter.TV сообщал, что названы сроки окончания ремонта на Свердловской набережной.

Фото: Piter.TV