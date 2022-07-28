Названы сроки окончания ремонта на Свердловской набережной

Капитальный ремонт завершится в октябре 2025 года.

Капитальный ремонт Свердловской набережной в Красногвардейском районе Петербурга завершится в октябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Установлен пандус, а также лестничный марш. Об этом очень просили местные жители. Также прорабатывается вопрос устройства освещения и спуска у гостиницы "Охтинская".

Кроме того, планируется установить на набережной скамейки, качели и сделать детскую зону. Также планируют открыть парк городской скульптуры. Этот вопрос будут согласовывать с комитетом по благоустройству.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 800 млн рублей выделят на новогоднее украшение Петербурга.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района