Названы сроки окончания ремонта на Свердловской набережной

Капитальный ремонт Свердловской набережной в Красногвардейском районе Петербурга завершится в октябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Установлен пандус, а также лестничный марш. Об этом очень просили местные жители. Также прорабатывается вопрос устройства освещения и спуска у гостиницы "Охтинская".
Кроме того, планируется установить на набережной скамейки, качели и сделать детскую зону. Также планируют открыть парк городской скульптуры. Этот вопрос будут согласовывать с комитетом по благоустройству.
Ранее Piter.TV сообщал, что более 800 млн рублей выделят на новогоднее украшение Петербурга.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района
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