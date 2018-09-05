Более 800 млн рублей выделят на новогоднее украшение Петербурга

Ранее на портале госзакупок проводился конкурс по поиску подрядчика для украшения районов города.

В нынешнем году на праздники "Новый год и Рождество Христово" власти Санкт-Петербурга намерены потратить около 812-ти млн. рублей. Деньги пойдут на благоустройство и украшение Северной столицы к новогодним праздникам. Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте госзакупок.

Средства намерены потратить на различные световые композиции и украшения, которые будут располагаться на опорах освещения, ограждениях и фасадах зданий, а также на искусственные ели и на украшения для них. В опубликованном тендере также предусмотрены траты на установку светового и декоративного оборудования. Заказчик – СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления".

Ранее мы рассказывали, что на сайте госзакупок также появился тендер на 80 млн. рублей для обустройства и организации в Петербурге выставки ледовых скульптур.

Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга