Правительство Петербурга намерено потратить почти 80 млн рублей на ледовые скульптуры

Информация о тендерах появилась на сайте госзакупок.

На сайте государственных закупок появилась информация о тендерах от Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Согласно этим данным, власти города намерены потратить около 79,5 млн рублей на организацию выставки ледовых скульптур.

Более 39,5 млн рублей намерены вложить в создание арт-объектов из льда. Остальные 40 млн уйдут на организацию и поддержку работы пространства, где будут стоять ледовые скульптуры. Всего в рамках этой инициативы планируется создать как минимум 18 фигур и ледяное ограждение длиной 100 метров.

Согласно описанию тендера, данные траты будут способствовать продвижения имиджа Санкт-Петербурга как "дестинации для событийного туризма", а также ждя привлечения туристских потоков в не самый популярный среди гостей города сезон.

Ранее мы рассказывали, что власти Петербурга потратили 152 млн рублей на привлечение заграничных туроператоров в будущем году.

Фото: Новинки Современной Жизни