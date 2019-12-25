Власти Петербурга потратили 152 млн рублей на привлечение заграничных туроператоров

В лидерах по вложению бюджетных средств – турагенства из Азербайджана, Армении, Узбекистана и Казахстана.

Mash на Мойке сообщает, что в текущем году власти Санкт-Петербурга потратили порядка 152-х млн. рублей на привлечение туроператоров из-за рубежа. Приоритетными целями для развития туризма оказались 8 восточных стран.

В 2024-м году в Северной столице в целях популяризации Петербурга как мирового туристического центра обратили особое внимание на налаживание потока гостей из Китая, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Туроператорам из перечисленных стран покажут достопримечательности города, а также гостиницы, в которых потенциальные туристы смогут жить.

Больше всего трат пришлось на налаживание турпотока из Узбекистана, Казахстана, Армении и Азербайджана. Из городской казны на программу привлечения туроператоров оттуда выделили по 40 млн. рублей. Предполагается, что с вводом туристического налога траты окупятся. Так, например, согласно данным текущего года, с 1-го апреля курортный сбор принес в бюджет Петербурга 354 млн. рублей.

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Фото: АиФ/ Рафаэль Карапетян