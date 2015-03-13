В Смольном рассказали, кто приезжает лечиться в Петербург

Гости из стран СНГ и дальнего зарубежья повышают рейтинги медицинского туризма Северной столицы.

В Правительстве Санкт-Петербурга считают, что медицинский туризм является немаловажной составляющей регионального бренда. Согласно данным Комитета по развитию туризма, среди иностранных граждан, которые посещают Северную столицу в целях лечения, 80% – из стран СНГ, 20% – из дальнего зарубежья. Такие данные огласили на недавно прошедшем XVII Партнериате малого и среднего бинеса.

Всего в городе насчитывается более 100 медицинских учреждений, которые оказывают услуги медицинского труизма. Помимо прочего для гостей из регионов в Северной столице имеется 41 санитарно-курортная организация, 16 из которых – предназначены для детей.

Медицинский туризм может не только привлечь иностранных гостей, заинтересованных в получении качественных услуг по лечению и оздоровлению, но и укрепить имидж региона на международной арене. Для продвижения этого направления важно создание инфраструктуры, обеспечивающей высокий уровень сервиса и безопасности для иностранных пациентов. Светлана Белова, генеральный директор Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма

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