В Петербурге состоялся XVII Партнериат малого и среднего бизнеса

Форум собрал более 900 участников из разных регионов и стран.

В Санкт-Петербурге прошел XVII Партнериат малого и среднего бизнеса, который посвящен развитию петербургских брендов. В мероприятии приняли участие более 900 участников из регионов страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Во время форума участники вели дискуссии и рассуждали на ключевые для малого и среднего бизнеса темы. В частности, обсуждались вопросы инвестирования в будущее с сохранением традиций, роли креативных коллабораций в создании новых проектов, а также проблема межрегионального и международного сотрудничества. Самым важным вопросом на повестке дня Партнериата оказались проблемы, связанные с ролью креативных индустрий в развитии брендов.

Во время мероприятия для участников и слушателей были организованы круглые столы, дебаты и стратегические сессии. Организатором форума выступил Комитет по внешним связям Северной столицы.

Вчера мы рассказывали, что в Петербурге стартовал двухдневный XXII Форум стратегов.

Фото: пресс-служба Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга