В Петербурге состоялся XVII Партнериат малого и среднего бизнеса

В Санкт-Петербурге прошел XVII Партнериат малого и среднего бизнеса, который посвящен развитию петербургских брендов. В мероприятии приняли участие более 900 участников из регионов страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
Во время форума участники вели дискуссии и рассуждали на ключевые для малого и среднего бизнеса темы. В частности, обсуждались вопросы инвестирования в будущее с сохранением традиций, роли креативных коллабораций в создании новых проектов, а также проблема межрегионального и международного сотрудничества. Самым важным вопросом на повестке дня Партнериата оказались проблемы, связанные с ролью креативных индустрий в развитии брендов.
Во время мероприятия для участников и слушателей были организованы круглые столы, дебаты и стратегические сессии. Организатором форума выступил Комитет по внешним связям Северной столицы.
Вчера мы рассказывали, что в Петербурге стартовал двухдневный XXII Форум стратегов.
Фото: пресс-служба Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
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