Законопроект о туристическом налоге рассмотрят в Петербурге

Закон начнет действовать с 2025 года. В первый год ставка составит 1%.

Проект закона "О туристическом налоге в Санкт-Петербурге" должен быть представлен для рассмотрения Заксобрания в "приоритетном порядке", согласно постановлению городского правительства, опубликованному 9 октября. Текст самого законопроекта доступен на сайте Смольного для проведения антикоррупционной проверки.

Закон начнет действовать с 2025 года. В первый год ставка составит 1%. В 2026 году она будет иметь дифференцированный характер: 1% с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря, а с 1 апреля по 30 сентября — 2%. В 2027 году в аналогичные временные рамки ставка возрастет до 1,5%, а с 1 апреля по 30 сентября составит 3%.

В документе также подчеркивается, что минимальная сумма, взимаемая с туриста, не должна быть ниже 100 рублей в день. С налога могут быть освобождены лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов, а также малоимущие семьи и определенные категории граждан, включая участников СВО и тех, кто приехал в город для лечения.

В настоящее время в Петербурге действует курортный сбор, который будет заменен налогом. Закон о введении налога был подписан президентом Владимиром Путиным в июле и предполагает ежегодное увеличение ставки с 1% до 5% к 2029 году.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект о содержании собак.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)