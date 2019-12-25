Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект о содержании собак

Собаки должны находиться на поводке, а собаки высотой более 40 см и представители потенциально опасных пород должны носить намордник. Их нельзя оставлять без присмотра. Нарушение этих правил влечет за собой штрафы до 5000 рублей.

В Петербурге вводятся новые правила, регулирующие деятельность владельцев собак. Законопроект, представленный в среду, принят городским парламентом в первом чтении.

Законопроект был разработан после принятия аналогичного федерального закона. Работа над документом велась 13 депутатами, представляющими различные фракции Заксобрания.

В соответствии с новым законом, владельцы собак обязаны контролировать их агрессивное поведение и убирать продукты их жизнедеятельности на территориях общего пользования и в местах общего пользования многоквартирных домов. Однако за нарушение этих норм административная ответственность не предусмотрена. Владельцы собак, выпущенных на закрытых территориях и оставляющих ворота и калитки незакрытыми, будут штрафоваться на сумму от 500 до 3000 рублей. Штрафы от 1000 до 3000 рублей также предусмотрены за отсутствие предупреждающих надписей о наличии потенциально опасных собак или собак высотой более 40 см.

Собаки должны находиться на поводке, а собаки высотой более 40 см и представители потенциально опасных пород должны носить намордник. Их нельзя оставлять без присмотра. Нарушение этих правил влечет за собой штрафы до 5000 рублей. Штрафы до 3000 рублей предусмотрены за появление собак на детских и спортивных площадках, в местах проведения уличных выступлений, вблизи от детских садов и поликлиник.

Также установлены штрафы за выгул опасных и больших собак детьми младше 16 лет и за выгул собак в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: Pxhere