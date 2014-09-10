В Петербурге началась "Монетная неделя"

В Петербурге и Ленинградской области более 150 банковских филиалов и порядка 30 торговых точек принимают участие в акции.

В Северной столице началась акция "Неделя монет". До 20 октября включительно каждый может отнести накопленную дома мелочь в банк и без комиссии пополнить счет либо обменять монеты на бумажные деньги. Информацию об этом предоставила пресс-служба Северо-Западного ГУ ЦБ РФ.

В ходе акции принимают все монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года. Никаких ограничений по количеству монет нет, но лучше заранее распределить их по номиналам. Для проведения операции нужно оформить заявление, имея при себе паспорт.

Начальник отдела наличного денежного обращения Северо-Западного главного управления Банка России Константин Демидов подчеркнул, что большая часть выпущенных монет остается у населения. Эти монеты используются редко, накапливаются и перестают участвовать в обороте. К примеру, купюра номиналом в 100 рублей служит менее двух лет, в то время как срок службы монеты в среднем составляет 25-30 лет. Поэтому монеты должны работать, а не просто лежать без дела. Это поможет уменьшить затраты на производство новых монет.

В этом году акция "Неделя монет" стала еще удобнее: обменивать монеты теперь возможно не только в банках, но и в ряде магазинов. В Петербурге и Ленинградской области более 150 банковских филиалов и порядка 30 торговых точек принимают участие в акции.

Для поиска ближайшего пункта обмена можно использовать интерактивную карту на сайте монетноенеделя.рф. Стоит учесть, что условия приема монет могут различаться среди разных участников акции. Перед посещением отделения банка или магазина уточните нюансы обмена.

Важно отметить: в магазине можно обменять монеты исключительно на банкноты, а внести мелочь на счет возможно только через банк.

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