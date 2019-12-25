Российские банки с 26 октября по 7 ноября откроют отделения для приема монет

Увидеть точки участников можно на сайте акции.

Всероссийская акция "Монетная неделя" проводится в стране 26 октября по 7 ноября 2026 года. Известно, что в ходе этой акции граждане могут сдать накопившиеся монеты и в обмен на это получить бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах. Также положить мелочь можно на банковские счета. Соответствующими сведениями с общественностью поделились представители данного мероприятия через официальный сайт. Согласно сведениям от Центрального банка страны, в прошлый раз (в апреле текущего года) населению удалось вернуть в денежный оборот свыше 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей.

Уточним, что к обмену принимаются монеты Центрального Банка России, выпущенные с 1997 года. Организаторы рекомендуют заранее рассортировать монеты по номиналу для экономии времени, при этом у некоторых участников акции сортировка является обязательным условием приема. Также на онлайн-ресурсе говорится о том, что некоторые точки обмена не принимают монеты номиналом менее одного рубля. Зачислить принесенную мелочь на счет можно исключительно в российских банковских отделениях. Подробная информация об условиях акции и адресах ее участников опубликована на сайте монетнаянеделя.рф.

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Фото: монетнаянеделя.рф