"Капсула времени" под Мёртвым бастионом: на Охтинском мысу нашли кошелек шведского солдата XVII века

Учёные связывают находку с нижними чинами шведской армии – именно они в те годы предпочитали копить небольшие суммы в медной монете.

Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружили на Охтинском мысе содержимое кошелька, который потерял солдат шведского гарнизона. Находка была сделана под насыпью Мёртвого бастиона — возведенная в 1660-х годах земляная стена законсервировала более ранний культурный слой, рассказали ТАСС в пресс-службе института.

В компактной зоне длиной около двух метров исследователи нашли 11 шведских медных монет эре, отчеканенных в 1627–1629 годах и 3 более старые серебряные монеты, включая редкий эре Карла IX 1611 года выпуска.

Учёные связывают находку с нижними чинами шведской армии – именно они в те годы предпочитали копить небольшие суммы в медной монете. Мощная земляная толща бастиона сыграла роль естественной "капсулы времени", обеспечив артефактам исключительную сохранность.

Эти монеты очень хорошей сохранности, совершенно нехарактерной для остальных нумизматических находок из культурного слоя Охтинского мыса, цитирует пресс-служба слова научного сотрудника ИИМК РАН Константина Горлова. Компактное залегание и однородный состав медных монет позволили интерпретировать находку как единый комплекс – содержимое вероятно потерянного кошелька.

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Фото: Институт истории материальной культуры РАН