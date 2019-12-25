В Петербурге стартовали масштабные работы по 3D-сканированию памятников

Всего до конца года специалисты планируют создать цифровые копии восьми городских памятников, находящихся на балансе Государственного музея городской скульптуры.

В Петербурге запущена программа высокоточного лазерного 3D-сканирования монументальной скульптуры. Пилотными объектами стали две декоративные фигуры львов, установленные в Некрополе мастеров искусств. Созданные в 1807 году из пудостского камня, эти изваяния ранее украшали восточный склон Пулковской горы. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Всего до конца года специалисты планируют создать цифровые копии восьми городских памятников, находящихся на балансе Государственного музея городской скульптуры. Следующим этапом станет оцифровка скульптурной группы "Диоскуры, укрощающие коней", расположенной у входа в Центральный выставочный зал "Манеж".

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Северная столица удерживает лидерство по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни города. Он также напомнил об успешном опыте создания 3D-модели монумента "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище, завершенной к Дню Победы. Кроме того, Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН по поручению президента Владимира Путина ведет работу над глобальным проектом: формированием цифрового архива памятников дружественных стран Африки и Исламского мира. Российские специалисты уже работают на Сейшельских островах, а также в Эфиопии, Намибии и Палестине.

Лазерное 3D-сканирование признано одним из самых передовых методов фиксации состояния объектов искусства. Полученные качественные модели позволяют бесконтактно оценивать повреждения: виртуальный анализ дает возможность измерить площадь биологических наслоений, глубину и ширину трещин без физического воздействия на оригинал. Кроме того,периодическое повторение процедуры помогает спланировать будущие реставрационные работы с учетом скорости деградации материала. В случае стихийных бедствий или актов вандализма цифровая копия служит эталонным образцом для максимально точного воссоздания памятника.

Ранее мы сообщили о том, что готовность реставрации фасадов дома с кариатидами на углу Невского проспекта и улицы Маяковского превысила 70%.

Фото: Правительство Петербурга