"Известия": Банки принуждают россиян подписываться на рекламу

В СМИ рассказали о том, что зачастую клиенты не могут отказаться от данного пункта в договоре.

Российские банковские структуры нередко вынуждают своих клиентов соглашаться на рекламные рассылки при оформлении карт и счетов. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на изученные жалобы и судебные решения по спорам с кредитными организациями. В статье упоминается, что в одних случаях этот пункт включается в документы и отказаться от него отдельно невозможно. Иногда отметка проставляется в автоматическом режиме, поэтому человек может даже не заметить ее.

Источник издания пояснила, что обратилась в офис Россельхозбанка для того, чтобы открыть банковский счет. Сотрудники отделения заявили ей, что без согласия на рекламные рассылки это сделать будет невозможно. Женщина пояснила, что работники компании пытались заверить нового клиента в том, что новый закон о рекламе якобы обязывает граждан соглашаться на такие рассылки, потому что приравнивает их к информированию.

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Фото: Piter.tv