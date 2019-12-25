Смольный передаст займы трем петербургским предприятиям

Фонд развития промышленности предоставляет предприятиям займы на выгодных условиях для приобретения оборудования, модернизации производства и преодоления зависимости от иностранных технологий и продукции.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил предоставление займов трем петербургским предприятиям на общую сумму 851 млн 42 тысячи рублей. Эти средства предназначены для модернизации промышленных производств и приобретения нового оборудования.

Губернатор подчеркнул, что поддержка промышленности является одним из приоритетов городского правительства. Фонд развития промышленности предоставляет предприятиям займы на выгодных условиях для приобретения оборудования, модернизации производства и преодоления зависимости от иностранных технологий и продукции.

Завод "Киров-Энергомаш" получит заем в размере 670 млн рублей на 60 месяцев под 1-5% годовых. Эти деньги пойдут на закупку пяти единиц оборудования. Реализация проекта позволит создать 21 рабочее место, в том числе 16 высокопроизводительных. В бюджеты всех уровней поступит 357 млн 115 тысяч рублей налоговых отчислений.

Еще 81 млн 900 тысяч рублей предприятие получит в рамках программы Фонда "Займы в целях реализации государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" под 1% годовых на 60 месяцев. Эти средства будут направлены на модернизацию действующего производства, улучшение технологической оснащенности и производственных мощностей за счет увеличения объема инвестиций в основной капитал.

Концерн ЦНИИ "Электроприбор" получит заем в размере 82 млн 102 тысяч рублей на 60 месяцев под 1–3% годовых в рамках программы финансирования "Проекты цифровизации для промышленных предприятий". Сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составит 85 млн рублей.

ООО "Фирма Мастер-мир" получит заем в размере 17 млн 40 тысяч рублей на 36 месяцев под 1–3% годовых в рамках программы Фонда "Займы на приобретение оборудования". Эти средства будут использованы для увеличения производственных мощностей и организации выпуска новых видов продукции. По результатам реализации проекта в бюджеты всех уровней будет направлено 12,6 млн рублей налоговых отчислений.

Ранее мы сообщили о том, что в поликлиники Петербурга в этом году поставили более 1000 единиц медицинского оборудования.

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